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На пресс-конференции Путина будут четыре журналиста из Якутии

Политика

Они будут представлять четыре республиканских издания

На пресс-конференции Путина будут четыре журналиста из Якутии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Якутск, 20 декабря 2018, 09:16 — REGNUM  Задать вопросы на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина попытаются четыре журналиста из Якутии. Республику будут представлять сотрудники телеканала «Якутия24», газет «Эхо столицы» и «Якутия», а также интернет-портала «Якутия.инфо», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На мероприятии будут присутствовать якутские журналисты Максим Кардозу, Галина Новикова и Александр Ильин. Интернет-издание «Якутия.инфо» будет представлять блогер Георгий Андреев, информирует «Якутия24». Телеканал будет вести прямую трансляцию пресс-конференции, в Якутии она начнётся в 18:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент России Владимир Путин будет отвечать на вопросы представителей СМИ. Большая пресс-конференция начнётся в 12:00 по московскому времени.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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