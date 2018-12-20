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Пилоты ВВС Канады на подлёте к КНДР были оскорблены китайскими коллегами

Политика

Авиация КНР «действовала неприемлемо», чрезвычайно близко подлетая к канадскому самолету-разведчику, а китайские летчики в радиоэфире использовали «неприемлемую лексику»

Оттава, 20 декабря 2018, 09:01 — REGNUM  Боевая авиация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) создавала помехи действиям канадского самолета-разведчика CP-140 Aurora в воздушном пространстве у берегов Северной Кореи. Об этом в эфире телеканала CBC заявил начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс.

По словам канадского военачальника, в ходе инцидента, произошедшего еще в октябре, китайские летчики мешали совершать полеты вблизи границ КНДР. По мнению Вэнса, авиация ВВС КНР «действовала неприемлемо», чрезвычайно близко подлетая к канадскому самолету, находившемуся в международном воздушном пространстве.

Начштаба обороны Канады также отметил, что китайские авиаторы в радиоэфире использовали «неприемлемую лексику».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря между Китаем и Канадой разгорелся дипломатический скандал, связанный с тем, что канадские власти задержали в Ванкувере финансового директора китайского производителя электроники Huawei Мэн Ваньчжоу. Позднее китайские власти задержали троих граждан Канады.

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Политика Китая
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