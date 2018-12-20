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В Казахстане от должностей освобождены трое судей Верховного суда

Политика

Даулен Нуралин освобожден от должности в связи с отставкой

Астана, 20 декабря 2018, 08:59 — REGNUM  Трое судей Верховного суда Казахстана освобождены от занимаемых должностей, сообщает 20 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на соответствующий указ президент республики Нурсултана Назарбаева.

Ержан Даулиев освобожден от должности в связи с переходом на пост председателя областного суда Мангистауской области. Ербола Рахимбеков перешел на должность председателя суда Чимкента.

Судья Верховного суда Даулен Нуралин освобожден от должности в связи с отставкой. Все кадровые решения согласованы с Сенатом парламента Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Венецианская комиссия Совет Европы положительно оценила концепцию законопроекта реформы Высшего судебного совета и системы отбора судей в Казахстане.

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