Эксперт: если США уходят из Сирии, то могут уйти из Афганистана и Ирака

Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии послужило поводом для беспокойства в связи с возможностью аналогичного поступка в Афганистане, сообщает 20 декабря Associated Press.

Эксперт американского аналитического центра по изучению войны Дженифер Кафарелла утверждает, что подобное решение легитимирует аналогичные действия в других странах, например в Ираке или Афганистане.

Напомним, в настоящее время Вашингтон проводит переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если здесь будет достигнуто соглашение о мире, то нахождение в Афганистане американских войск будет необходимо в меньшей степени.

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