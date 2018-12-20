Минимальная почасовая зарплата во Франции увеличится на 1,5%

Париж, , 08:54 — REGNUM Официальный пресс-секретарь правительства Франции Бенжамин Гриво заявил, что указ о повышении минимальной гарантированной государством почасовой заработной платы (Smic) на 1,5% с 1 января 2019 года был принят 19 декабря в совете министров, сообщает Le Figaro.

Известно, что почасовая заработная плата увеличится до 10,03 евро, а ежемесячная вырастет с 1498,47 до 1521,22 евро за полный рабочий день.

Последнее повышение Smic было в июле 2012 года, но тогда оно составило всего 0,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство намерено достичь увеличения минимального месячного размера оплаты труда в стране на 100 евро в 2019 году.

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