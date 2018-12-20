В столице ДР Конго запретили собрания политических партий

Киншаса, , 08:51 — REGNUM Власти Демократической Республики Конго (ДРК) за несколько дней до исторических выборов в стране ввели запрет на политические собрания всех кандидатов в президенты в столице ДРК, Киншасе. Об этом сообщает BBC Swahili.

Губернатор, представлявший сторону правительства, Андре Кимпита заявил, что такие меры были приняты из соображений безопасности.

Это неожиданное для политиков заявление было произнесено, когда лидер оппозиции Мартин Фаюлу открывал свою кампанию в городе Киншаса. Кандидатом от правящей партии стал Эммануэль Рамазани Шадари.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали, чего ждет молодежь ДР Конго от нового президента