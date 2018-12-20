Важна не личность лидера, а «вывод США из бесконечных войн»: конгрессмен

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Известный противник президента США Дональда Трампа конгрессмен Тед Лью решительно поддерживает решение Вашингтона о выводе войск из Сирии. На своей странице в твиттере 20 декабря Лью пишет:

«Я давно против использования военной силы в Сирии, Афганистане и Йемене по многим причинам, в том числе из-за отсутствия как стратегии, так и достижимого желаемого итогового государства с помощью силы. Не важно, что у нас за президент — если он выведет нас из бесконечных войн, я поддержу это действие. Примечание для либералов, которые сейчас поддерживают военную силу в Сирии из-за курдов, или России, или Ирана, или Турции, или в силу гуманитарных причин: ни одно из этих военных действий не было санкционировано Конгрессом. Только санкционированное применение силы должно применяться против террористов. Президент прав, выводя войска».

Как сообщало, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе Соединённых Штатов над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Белом доме сообщили, что США приступают к полному выводу своих войск из Сирии.