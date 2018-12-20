Четверг, 20 Декабря 2018 года
10:44:03 МСК

Важна не личность лидера, а «вывод США из бесконечных войн»: конгрессмен

Политика

«Примечание для либералов»

Вашингтон, 20 декабря 2018, 08:58 — REGNUM  Известный противник президента США Дональда Трампа конгрессмен Тед Лью решительно поддерживает решение Вашингтона о выводе войск из Сирии. На своей странице в твиттере 20 декабря Лью пишет:

«Я давно против использования военной силы в Сирии, Афганистане и Йемене по многим причинам, в том числе из-за отсутствия как стратегии, так и достижимого желаемого итогового государства с помощью силы. Не важно, что у нас за президент — если он выведет нас из бесконечных войн, я поддержу это действие. Примечание для либералов, которые сейчас поддерживают военную силу в Сирии из-за курдов, или России, или Ирана, или Турции, или в силу гуманитарных причин: ни одно из этих военных действий не было санкционировано Конгрессом. Только санкционированное применение силы должно применяться против террористов. Президент прав, выводя войска».

Как сообщало, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе Соединённых Штатов над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Белом доме сообщили, что США приступают к полному выводу своих войск из Сирии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие США в войне в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить