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Сенаторы США обеспокоены выводом американских войск из Сирии

Политика

Законодатели считают, что данное решение пойдет на руку террористам и тем, кто с ними борется (Ирану и Сирии)

Сенаторы США обеспокоены выводом американских войск из Сирии
Иллюстрация: Army.mil
Американские войска в Сирии

Вашингтон, 20 декабря 2018, 08:46 — REGNUM  Сенаторы США послали письмо президенту страны Дональду Трампу, в котором выразили озабоченность относительно вывода американских войск из Сирии, сообщает 20 декабря Anadolu ajansi.

Под письмом подписались шестеро законодателей во главе с давним критиком главы Белого дома Линдси Грэмом.

«Мы считаем, что подобные действия в настоящее время являются преждевременной мерой. Это ошибка, которая не только угрожает безопасности США, но и поощряет террористов, Иран и Россию», — говорится в заявлении сенаторов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале постепенного вывода американских военных из Сирии. Данное решение было вызвано тем, что террористическая угроза в этой стране практически устранена.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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