Горе-правители отдали Украину в экономическое рабство — депутат Рады

Киев, , 08:39 — REGNUM Власти Украины ввергли страну в состояние дефолта и фактически отдали в экономическое рабство. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире украинского телеканала «Наш».

По словам народного депутата, дефолт — невозможность государства заплатить по своим обязательствам, и в таком состоянии Украина находится с 2015 года. Тогда была подписана реструктуризация задолженностей.

«Потому что это и был дефолт, мы не смогли рассчитаться, и эти горе-правители отдали нашу экономику и нашу страну, по сути, в экономическое рабство», — отметил Мураев.

Он добавил, что долги можно реструктуризовать, но не на столь «пограничных с изменой родине условиях», как это вышло у правительства Арсения Яценюка. Есть возможность перекредитовываться, растягивать обязательства или обратиться к инвесторам, добавил Мураев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк Украины проинформировал о необходимости Киева выплатить $17 млрд по долгам в 2019 и 2020 годах. Риск недостатка финансирования выплат сократится в случае получения Киевом новых траншей от Международного валютного фонда, отмечает НБУ.

Однако эксперты полагают, что новые кредиты от МВФ лишь сильнее подсадят Украину на долговую иглу, тогда как ситуацию в экономике коренным образом это не изменит.

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