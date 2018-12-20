Песков рассказал, как будет отдыхать Путин на Новый год

Москва, , 08:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин в новогодние праздники не сможет позволить себе ни нескольких, ни одного полного дня отдыха. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, «новогодний» график президента зачастую сопряжен с изменениями, у главы государства часто появляются «рабочие планы».

«У президента не бывает такого отдыха в общечеловеческом понимании», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Владимир Путин «не может себе позволить одного полного дня отдыха».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что у президента России нет смартфона — из соображений безопасности и секретности.

Читайте также: Песков: У Путина нет смартфона