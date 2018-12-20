Правительсво Южной Кореи внесет поправки в закон о воинской обязанности

Сеул, , 08:14 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи заявил, что к 2019 году будут внесены поправки в закон «о военской обязанности и военской службе», в котором будет скорректирован срок альтернативной службы в зависимости от вида деятельности, сообщает YTN.

На данный момент предполагается, что срок альтернативной службы будет варьироваться от 9 до 36 месяцев. В тоже время есть вероятность, что срок может увеличиться до 48 месяцев или, наоборот, уменьшиться до 24 месяцев.

По предварительным данным, срок альтернативной службы для лиц, отказывающихся от военной службы, будет равен 36 месяцев.

Кроме того, срок службы в армии планируется сократить до 18 месяцев.

Также планируется сократить срок службы людей, занятых в сфере соц. работы до 18 месяцев.