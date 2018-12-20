Футболисты из ДР Конго рассказали о ситуации в стране

Киншаса, , 08:24 — REGNUM Когда все основные матчи сезона сыграны, звезды мирового футбола родом из Демократической Республики Конго (ДРК) поделились своим мнением о политической ситуации в стране, сообщает BBC Swahili.

Граждане ДРК выберут последователя президента Жозефа Кабилы в воскресенье, 23 декабря, за два дня до Рождества. С момента получения независимости гражданам ДРК не удалось увидеть мирного прихода к власти, а 20 лет назад в стране разразилась страшная война, получившая название Великая африканская война.

Кристиан Кабаселе, защитник команды «Уотфорд» из премьер-лиги в Англии говорит:

«Меня переполняет горечь не только из-за войны, но и из-за политической ситуации в наши дни в ДРК. Жалко, что граждане большой богатой нации такие бедные, это неправильно».

Кабаселе родился в Лубумбаши, районе, богатом полезными ископаемыми, используемыми по всему миру для производства смартфонов и батарей для электромашин. Кабасале переехал из Конго в Бельгию грудным ребенком и так и не посетил ДРК еще раз за 27 лет жизни.

«Деньги не распределяются должным образом, только крупные политики округа и другие высокопоставленные лица разделяют между собой доходы. И самое обидное для меня то, что лишь немногие в мире обсуждают это. У нации много проблем, но нет тех, кто обратил бы на это внимание», — добавил Кабасале.

Кабасале представляет огромную группу конголезцев, которые живут за пределами своей родины, ДРК. И все они надеются, что выборы принесут перемены в страну — крепкое правительство и постоянный мир.

«С рождения родители научили меня говорить на лингала, языке конголезцев, я ел еду конголезцев. Я всегда живу как конголезец в душе, это в моей крови», — заявил Беник Афобе, игрок команды «Стоук Сити» в Англии.

Защитник команды «Манчестер Сити» Венсан Компани тоже родился в Конго, он говорит, что эта нация в его сердце, и он верит в ее будущий прогресс.

В ответ на вопрос о современной политической ситуации в ДРК, стране, где находится более 20 000 миротворцев ООН, он ответил, что «это сложный вопрос» и сказал о необходимости поддерживать молодежь, и тогда нация добьется процветания в будущем.

«Судьба любой нации — это ее потомки», — заявил Компани.