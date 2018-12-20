Во Франции выплатят по 300 евро сотрудникам полиции и военным

Париж, , 08:12 — REGNUM Национальная Ассамблея Франции проголосовала за выплату исключительного бонуса сотрудникам правоохранительных органов и префектур, мобилизованных в рамках протестного движения «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

Депутаты приняли правительственную поправку, предусматривающую выплату исключительного бонуса в размере 300 евро 111 тыс. полицейских и военнослужащих, которые участвовали в недавних операциях. Стоимость этой меры оценивается в 33,3 миллиона евро.

Ранее депутаты приняли еще одну поправку, предусматривающую вознаграждение в размере 200 евро для сотрудников префектур. Эта мера должна коснуться пяти тысяч должностных лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французские компании выплатят своим сотрудникам премии в размере до 3600 евро до 31 марта 2019 года.

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