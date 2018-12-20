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Во Франции выплатят по 300 евро сотрудникам полиции и военным

Политика

Премия в размере 300 евро коснется 111 тыс. полицейских и военнослужащих

Во Франции выплатят по 300 евро сотрудникам полиции и военным
Biedermann
Полиция Франции

Париж, 20 декабря 2018, 08:12 — REGNUM  Национальная Ассамблея Франции проголосовала за выплату исключительного бонуса сотрудникам правоохранительных органов и префектур, мобилизованных в рамках протестного движения «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

Депутаты приняли правительственную поправку, предусматривающую выплату исключительного бонуса в размере 300 евро 111 тыс. полицейских и военнослужащих, которые участвовали в недавних операциях. Стоимость этой меры оценивается в 33,3 миллиона евро.

Ранее депутаты приняли еще одну поправку, предусматривающую вознаграждение в размере 200 евро для сотрудников префектур. Эта мера должна коснуться пяти тысяч должностных лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французские компании выплатят своим сотрудникам премии в размере до 3600 евро до 31 марта 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции анонсировали выплату премий сотрудникам компаний до 31 марта

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Политическая жизнь Франции
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