Журналисты из Татарии планируют пригласить Путина в Казань

Казань, , 08:05 — REGNUM Журналисты из Татарии, аккредитованные на большую пресс-конференцию Владимира Путина, планируют узнать мнение президента по вопросу строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань, а также задать вопрос о престиже рабочих специальностей и пригласить главу государства посетить Казань в 2019 году. Всего от Татарии аккредитовано пятеро журналистов, сообщает ИА REGNUM.

«Для Татарстана развитие ВСМ — это ключевой проект, потому что мы надеемся, что он даст большой толчок для развития не только нашей республики, но и всей Центральной России. И хотелось бы узнать мнение президента», — цитирует одного из аккредитованных журналистов, гендиректора информагентства «Татар — Информ» Шамиля Садыкова телерадиокомпания «Россия-Татарстан».

Скоростная трасса из Москвы в Казань является частью большого проекта, который в конечном итоге должен соединить Россию и Китай. Скорость движения поездов по магистрали запланирована 400 км/ч, что позволит попасть из столицы России в столицу Татарии за 3,5 часа вместо 14 часов. Завершить строительство трассы планируется к 2025 году.

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А главный редактор газеты «Шахри Казан» и журнала «Сююмбике» Гульнара Сабирова планирует пригласить Владимира Путина в Казань и получить его оценку престижа рабочих профессий.

«2019 год в Татарстане очень знаменательный. Объявлен годом рабочих профессий. Мы принимаем чемпионат рабочих профессий. Я хочу спросить у Путина, как он вообще оценивает престиж рабочих профессий. И, конечно же, я хочу пригласить его в Казань», — сообщила она в видеокомментарии.

Известно, что из республики на пресс-конференцию, которая пройдёт 20 декабря 2018 года, приглашены пятеро журналистов.

Напомним, на большой пресс-конференции 2017 года журналистка из Набережных Челнов привлекла внимание Владимира Путина плакатом «Путин — бабай». Президент прочитал его как «Путин, бай-бай», что в переводе обозначает «Путин, до свидания», и дал слово корреспонденту. Та, в свою очередь, пояснила, что в переводе с татарского «бабай» — это дедушка, и именно так президента РФ в республике зовут дети. Сам вопрос, заданный представительницей Татарии, касался преподавания родных языков.

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На пресс-конференцию 2018 года аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека.