National Interest: США больше нет смысла держать войска в Сирии

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Если президент США Дональд Трамп действительно добьется вывода 2 тыс. американских военнослужащих с территории Сирии, он сократит стратегические риски, с которыми сталкивается страна на сегодняшний день, а также обеспечить большую ее безопасности, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для американского издания The National Interest.

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Ранее ряд высокопоставленных официальных лиц в Вашингтоне заявил о том, что Белый дом «рассматривает возможность полного вывода войск из Сирии», тогда как сам Трамп назвал единственной целью их пребывания там уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — цель, по его словам, уже достигнутая.

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Безусловно, отмечает автор, на данный момент неизвестно, выполнит ли Трамп свое обещание, поскольку речь о выводе войск из арабской республики заходит не в первый раз. Так, еще в марте нынешнего года Трамп заявил, что американские военнослужащие покинут Сирию «очень скоро». Несмотря на это, до сих пор никто выведен не был, а о словах Трампа быстро забыли. Более того, военные чины США напрямую указывали, что поражение боевиков еще не означает их исчезновение.

«Сокрушительное поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не приведёт к исчезновению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на слушаниях в конгрессе о его назначении главой центрального командования вооруженных сил США.

«Если победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нижней части долины Евфрата, она начнет вести подрывную партизанскую деятельность», — добавил он.

Как показали примеры Ирака и Афганистана, где боевики на протяжении пятнадцати лет осуществляют подобную террористическую деятельность, Вашингтон никогда не сможет добиться победы над ними, поэтому его миссия там никогда не заканчивается. По сути, подчеркивает Дэвис, операция американских войск в Сирии была успешно завершена в октябре 2017 года, когда и нужно было осуществлять их вывод. Вместо этого, официальные лица США стали искать для них новые задачи, что создавало определенные риски и для них, и для интересов самих США.

Например, в феврале произошло столкновение между американскими военнослужащими и российскими наемниками, в результате чего «погибло более 200 из них». Тогда удалось избежать эскалации, но напряженность остается на фоне того, как солдаты США и поддерживаемые Россией сирийские войска действуют вплотную друг с другом. С другой стороны, союзник США Турция считает Демократические силы Сирии, костяком которых являются курды, частью террористической организации Рабочей партии Курдистана, чьи члены ведут активную подрывную деятельность. Анкара уже грозит начать операцию против них.

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«Ни от одного из этих рисков США не выигрывают. В Сирии американской безопасности ничего не угрожает», — отмечает автор.

«Тем не менее [американские] по-прежнему действуют на территории суверенного государства, подвергаясь ежедневному риску. И конгресс свое разрешение не давал», — добавил он.

Президент Трамп, заключает Дэвис, прав в том, что американские войска должны выйти из Сирии. Ему давно пора поставить свое вето на решения «вашингтонского болота» и действовать в лучших интересах тех, кто несет службу в рядах вооруженных сил страны, а также поставить интересы страны на первое место.

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Напомним, решение президента США вывести войска из Сирии в МИД РФ назвали возможностью для политического урегулирования в этой стране. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, шаг Вашингтона также открывает «неплохие перспективы» для инициативы по созданию Конституционного комитета в Сирии.

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