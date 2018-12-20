Камчатка хочет спросить президента про нравственность чиновников

Петропавловск-Камчатский, , 08:33 — REGNUM На Камчатке будут смотреть пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Жители полуострова хотели бы спросить главу государства про нравственность чиновников, которые, проголосовав за повышение пенсионного возраста, повысили себе пенсии в два раза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Наши читатели чаще всего говорят, что хотели бы спросить у Владимира Путина, что он думает о моральных устоях и нравственности региональных чиновников. Люди возмущены тем, что чиновники, депутаты на Камчатке, которые ежедневно объясняют народу, что денег нет ни на что, ни на медицину, ни на образование, ни на дороги, чиновники, проголосовавшие за повышение пенсионного возраста, объясняя, что денег нет, взяли и подняли себе любимым пенсии в два раза! Это те люди, которые живут на средства налогоплательщиков. Люди очень хотели бы знать об отношении президента к такому поведению чиновников», — сказал главный редактор камчатского ИА Кам 24 Владимир Хитров.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, Владимир Путин проводит традиционную пресс-конференцию. В Кремле ждут в первую очередь обсуждения международной повестки, в частности, российско-американских отношений и региональных конфликтов. Ожидается также, что будет отдельный блок будет по экономическим вопросам и региональной тематике.