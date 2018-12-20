Спецпосланник США в КНДР посетил буферную зону на границе двух Корей

Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Специальный посланник США в Северной Корее Стивен Бигун посетил приграничную деревню в демилитаризованной зоне Корейского полуострова, сообщает 20 декабря Associated Press.

Подробности визита не сообщаются. Также нет информации о том, встречался ли дипломат с северокорейскими чиновниками. Однако буферная зона часто используется для контактов между Пхеньяном и Вашингтоном или Сеулом.

Ранее, находясь в Южной Корее Бигун заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о послаблении пограничного контроля на Корейском полуострове с целью облегчения доставки гуманитарных грузов.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств дважды встречались друг с другом.

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