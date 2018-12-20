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Трамп поздравил Зурабишвили с избранием на пост главы государства

Политика

Глава Белого дома поблагодарил грузинские власти за вклад в военную миссию НАТО в Афганистане и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности

Тбилиси, 20 декабря 2018, 07:56 — REGNUM  Свои поздравления с победой на выборах новому президенту Грузии Саломе Зурабишвили направил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает пресс-служба главы грузинского государства.

В поздравительном письме глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают «территориальную целостность и демократическое развитие» Грузии и одобряют продолжающуюся интеграцию страны с Западом. Трамп поблагодарил грузинские власти за вклад в военную миссию НАТО в Афганистане и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, в том числе в сфере безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября, сразу после избрания на пост президента Грузии, Саломе Зурабишвили заявила: поведение России таково, что пока Грузия не будет с ней дружить. Новый грузинский лидер уточнила, что отношение Тбилиси к Москве будет зависеть от мнения стран Запада.

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Выборы президента Грузии
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