Джордж Буш — старший оказался тайным опекуном мальчика с Филиппин — СМИ

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM 41-й президент США Джордж Буш — старший более 10 лет вёл переписку с филиппинским мальчиком и опекал его. После его смерти американским телеканалом CNN опубликованы выдержки из его писем.

Христианская благотворительная организация Compassion International передала часть старых писем Буша-старшего каналу CNN, их подлинность уже установлена. Теперь общественности стало известно, что с 2002 года бывший президент США опекал мальчика с Филиппин. Когда началась их переписка, маленькому Тимоти было всего семь лет.

«Дорогой Тимоти! Я хотел бы стать твоим новым другом по переписке. Я уже старик, мне 77 лет, но я люблю детей. И хотя мы с тобой еще не встречались, я тебя уже люблю», — написал президент в первом письме.

По словам Compassion International, пожертвования Буша-старшего были направлены на питание, образование и досуг мальчика. Для переписки бывший президент использовал псевдоним Дж. Уокер (G. Walker), однако постепенно в письмах делал намеки на свою личность, даже присылал фото своей собаки Сэди из Белого дома.

Тимоти узнал, кто был его другом по переписке и «феей-крестной», только после наступления 17-летия, когда окончился срок опекунства. В Compassion International заявили, что дальнейший жизненный путь тайного друга Буша-старшего им неизвестен.

Как сообщало ИА REGNUM, 41-й президента США скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Он был похоронен в своем родном штате Техас рядом со своей супругой Барбарой Буш, умершей в этом году. Напомним, Буш-старший возглавлял США с 1989 по 1993 год.

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