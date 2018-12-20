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ОАЭ: переговоры США с талибами* прошли «позитивно»

Политика

«Талибан»* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Абу-Даби, 20 декабря 2018, 07:50 — REGNUM  Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что переговоры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с США прошли «позитивно», сообщает 20 декабря Al Jazeera.

Саммит между террористами и Соединенными Штатами, состоявшийся в Абу-Даби, дал ощутимые результаты для всех заинтересованных в этом сторон. Подробности не сообщаются.

Напомним, вооруженные действия в Афганистане продолжаются порядка 17 лет. С 2001 года США на борьбу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потратили порядка $ 1 трлн, однако не достигли необходимых результатов.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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