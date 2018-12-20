«Интервью с президентом»: Путин исполнит желание тяжелобольной девочки

Москва, , 07:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен выполнить желание еще одного тяжело больного ребенка. На этот раз глава государства даст небольшое интервью маленькой девочке в рамках проекта «Мечтай со мной», пожелавшей взять интервью у российского лидера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Одна девочка захотела взять небольшое интервью у президента. И мы надеемся, что совсем скоро она это интервью возьмет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, глава российского государства участвует в благотворительной акции не ради своего рейтинга, а ради поддержки волонтерского движения в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря президент РФ Владимир Путин посетил форум добровольцев России, в ходе визита волонтеры рассказали главе государства о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Волонтеры предложили Путину взять один из конвертов, в которые были вложены пожелания. Президент собрал все пять оставшихся конвертов и пообещал исполнить желания этих ребят.

Добавим, позднее российский лидер помог страдающему серьезным недугом Артему Пальянову из Ленинградской области увидеть город на Неве с воздуха.

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