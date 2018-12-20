Во Франции анонсировали выплату премий сотрудникам компаний до 31 марта

Париж, , 07:47 — REGNUM Официальный пресс-секретарь правительства Франции Бенжамин Гриво заявил, что исключительный бонус, премия, предоставляемая компаниями своим сотрудникам, в размере до 3600 евро, должна быть выплачена до 31 марта 2019 года, сообщает Le Figaro.

Известно, что это коснется «4−5 миллионов сотрудников». Законопроект, введенный правительством, должен позволить компаниям выплачивать работникам исключительный бонус.

В свою очередь, компании освобождаются от любых социальных сборов и подоходного налога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что он открыт к обсуждению вопроса об отмене налога на премии, которые компании решают выплатить своим сотрудникам.

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