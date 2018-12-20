Песков: В аккредитации на пресс-конференцию Путина отказали единицам

Москва, , 07:40 — REGNUM Журналисты, обратившиеся за аккредитацией на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, в 99,9% случаев её получили. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Число аккредитованных журналистов Песков назвал рекордным — 1702 человека. Зафиксирован повышенный интерес по линии федеральных, региональных и международных СМИ, пояснил он.

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Представитель Кремля признался, что некоторому количеству желающих отказали в допуске на мероприятие из соображений безопасности. Это люди с определенными заболеваниями или судимостью.

Речь идет о пресс-конференции главы государства, в этом случае действуют особые правила, пояснил Песков. Однако 99,9% журналистов, которые обратились за аккредитацией, ее получили.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию в Центре международной торговли в Москве. Песков ранее заявил, что интерес сограждан к президенту с годами растет.

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