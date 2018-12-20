Путин выступит на вечере по случаю Дня работника органов безопасности

Москва, , 07:29 — REGNUM Сегодня, 20 декабря, президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественном вечере по случаю Дня работника органов безопасности Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля.

20 декабря свой профессиональный праздник отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности.

В СССР этот праздник был известен как День чекиста. Праздник установлен 20 декабря 1917 года — в этот день была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия. (ВЧК). Позднее ВЧК сменила несколько названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.

Напомним, Владимир Путин служил в КГБ СССР с 1975 года по 1990 год. В 1998—1999 гг. руководил Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря состоится большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Предстоящее мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных на него журналистов — более 1,7 тыс. представителей различных СМИ.

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