Турция предлагала экспертам США изучить российские С-400 — Bloomberg

Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Турецкая сторона предлагала США изучить зенитные ракетные комплексы С-400 после того, как приобретет их у России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением Анкарой и Вашингтоном вопроса закупки российского вооружения.

Таким образом турецкие власти рассчитывали сгладить конфликт, возникший в отношениях с США из-за намерения купить российские системы «Триумф», отмечает издание.

Турция — важный партнер США по программе выпуска малозаметных истребителей F-35, так как запчасти к ним должны были производить десять турецких компаний. Однако в США боялись возможной утечки важнейших сведений о самолете к России, если у Турции будут и F-35, и системы С-400.

Новый шаг Вашингтона, нацеленный на отказ Турции от покупки С-400, — предложение контракта на комплексы ПРО Patriot и оборудование к ним стоимостью $3,5 млрд. Турция готова приобрести и российские комплексы С-400, и американские Patriot.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласие США продать Турции свои комплексы Patriot не отразится на договоренности Москвы и Анкары о сделке по С-400. Он отметил, что Турция по условиям договора обязана не раскрывать третьим сторонам данные о ЗРС, и у Москвы нет оснований не доверять Анкаре.

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