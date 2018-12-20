Италия пожертвовала €1 млн в фонд поддержки жертв терроризма в Ираке

Мосул, Ирак, , 07:31 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Италию за пожертвование €1 млн в фонд реабилитации пострадавших от терроризма в иракской провинции Ниневия, сообщает 20 декабря Kurdistan.ru.

Средства будут потрачены на медицинское обслуживание людей, пострадавших от боевых действий.

«Всемирная организация здравоохранения благодарит Италию за ценное пожертвование. Безусловно, этот акт внесет серьезный вклад в расширение предоставляемых услуг для людей, нуждающихся в реабилитации», — подчеркнули в организации.

Напомним, провинция Ниневия серьезным образом пострадала от действий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Здесь проживают 4 тыс. 493 человека, ставших инвалидами после кампании по освобождению Мосула.

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