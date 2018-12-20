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Четыре российских СМИ угодили под санкции по «делу Скрипалей»

Политика

Также в список физлиц, в отношении которых введены американские санкции попали «сотрудники ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов

Вашингтон, 20 декабря 2018, 07:26 — REGNUM  Соединенные Штаты при расширении односторонних антироссийских санкций внесли в черный список 18 российских граждан и четыре информационных ресурса. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба минфина США.

В число «подсанкционных» российских информационных ресурсов попали агентство новостей ФАН, ООО «Невские новости», ООО «Экономика сегодня» и портал usareally.com.

Также в список физлиц, в отношении которых введены американские санкции по «делу Скрипалей» попали Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые, по мнению «экспертов» группы Bellingcat и портала The Insider, на самом деле никто иные, как «сотрудники ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые на Западе в попытке отравления в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Всего в санкционный список США включены дополнительно 18 граждан РФ и четыре российских юридических лица.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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