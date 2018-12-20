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Глобальный пакт о миграции ратифицирован ГА ООН

Политика

152 страны проголосовали «за»

Нью-Йорк, США, 20 декабря 2018, 07:17 — REGNUM  Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) ратифицировала подавляющим большинством глобальный пакт о миграции, предназначенный для укрепления международного сотрудничества в целях «безопасной, упорядоченной и регулярной миграции», сообщает 19 декабря Le Figaro.

В ходе голосования 152 страны проголосовали «за», 12 воздержались и 5 проголосовали «против», в том числе США и Венгрия.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 декабря 2018 года в Марокко прошел саммит, на котором был подписан миграционный пакт. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал этот договор «дорожной картой, которая поможет избежать страданий и хаоса».

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