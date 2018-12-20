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МИД РФ: Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе

Политика

Захарова отметила, что действия украинской стороны призваны усугубить ситуацию в регионе

Москва, 20 декабря 2018, 07:11 — REGNUM  Заявления украинских властей о новой попытке прохода боевых кораблей через Керченский пролив говорят о готовящейся очередной антироссийской провокации. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о готовящейся попытке несанкционированного прохода через акваторию Керченского пролива «провокационное и безответственное».

«Это просто объявление об очередной провокации, носящее такой же провокативный характер. Оно абсолютно безответственное», — подчеркнула Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ добавила, что такие действия украинской стороны призваны усугубить ситуацию в регионе.

Напомним, ранее Турчинов в интервью британским СМИ заявил, что Киев намерен вновь послать боевые корабли в Азовское море через Керченский пролив. Также секретарь СНБО отметил, что власти Украины рассматривают варианты уничтожения Крымского моста с использованием ракетного оружия.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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