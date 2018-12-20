National Interest: Трамп сделал шокирующее заявление по Сирии

Максим Исаев, , 07:44 — REGNUM

Действительно ли президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выведет американские войска из Сирии? «Мы победили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Это была единственная причина присутствия в данной стране», — написал Трамп 19 декабря на своей странице в Twitter, не предоставив никаких подробностей. Утром того же дня он пожаловался на то, что «на протяжении многих лет огромное количество денег было спущено в канализацию», пишет Курт Милс в статье для американского издания The National Interest.

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В среду утром, 19 декабря, в нескольких информационных агентствах появились сообщения о предполагаемом выводе войск. Всего за минуту до появления заявления президента США по Сирии в министерстве обороны США заявили: «В настоящее время мы продолжаем работать с нашими партнерами в регионе».

Сторонники вывода американских войск из Сирии поспешили отметить, что президент Соединенных Штатов в прошлом уже намекал на возможность вывода войск из Сирии.

Совсем недавно, весной 2018 года, президент Франции Эммануэль Макрон хвастался тем, что смог «убедить» непреклонного Трампа отказаться от вывода войск из Сирии. Президент США указал на возможность вывода войск незадолго до очередной химической атаки в Сирии. Однако с тех пор отношения между Белым домом и Елисейским дворцом ухудшились.

Один из представителей Республиканской партии, близкий к Белому дому, отметил, что в настоящий момент президенту США необходимо отвлечь внимание американской общественности от расследования специального прокурора США Роберта Мюллера и «кинуть кость» своей электоральной базе. «Он выводит страну из войны, чтобы изменить новостной поток», — заявил представитель Республиканской партии.

Эксперты по внешней политике дали понять, что они готовы присоединиться к защите американского президента, если он будет придерживаться курса, о котором заявил во время предвыборной кампании 2016 года.

«Готовность президента положить конец этой войне — это долгожданное возвращение к той риторике, которую мы слышали во время предвыборной кампании», — заявил старший научный сотрудник фонда «Оборонные приоритеты» (Defense Priorities) Бенджамин Фридман (Benjamin Friedman).

«Будет интересно посмотреть, какая последует реакция, если президент действительно выведет нас из Сирии», — заявил вице-президент по вопросам политических исследований Института Чарльза Коха Уильям Ругер (William Ruger).

В общем, можно сказать, что для сторонников ограничения военного участия США за рубежом день удался. На прошлой неделе критики участия США в йеменской войне смогли одержать крупную победу на Капитолийском холме. Новым руководителем аппарата Белого дома был назначен Джон Майкл «Мик» Малвейни, который выступает за сдержанность во внешней политике США. Малвейни является давним сторонником сенатора-республиканца Рэнда Пола. «Я рад вновь увидеть президента, который может объявить о победе и вывести американские войска из зоны боевых действий. Уже давно не происходило ничего подобного», — заявил Пол в среду.

Ругер задался вопросом, что, если глава Белого дома сможет «преуспеть в мирном урегулировании на Корейском полуострове и добьется от состоятельных европейских союзников большего распределения военного бремени, одновременно сдерживая сторонников войны с Ираном»? Это еще предстоит выяснить.

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У сторонников жесткой линии в отношении Ирана день определенно не задался. «Трамп рассматривает возможность полного провала собственной политики в отношении Ирана», — заявил старший вице-президент Фонда защиты демократии (FDD) Джонатан Шанцер. На стороне сирийского президента Башара Асада находятся не только Россия и ливанская «Хезболла», но и иранский режим.

Союзник Трампа сенатор из штата Южная Каролина Линдси Грэм присоединился к критике главы Белого дома, сравнив его политику с действиями экс-президента США Барака Обамы. «Вывод ограниченного американского контингента из Сирии стал бы огромной ошибкой, сравнимой с той, которую допустил Обама», — заявил сенатор из Южной Каролины.

Как это ни парадоксально, но Трампа продолжают окружать советники, поддерживающие жесткую линию во внешней политике США. «Решение Трампа также демонстрирует его удаленность от его ключевых советников», — заявил Фридман.