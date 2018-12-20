Кургинян: Украинские политологи боятся правды, а страх — инструмент нацизма

Москва, , 06:11 — REGNUM В пользу того, что на Украине произошла очевидная нацификация и бандеризация в антирусском ключе, говорит и то, насколько боятся это признать украинские политологи, находящиеся в студии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Что нам удалось сейчас выяснить — это когда мы прямо ставим перед безусловным фактом: «Вот это стакан». Нам отвечают: «Ну, не знаем, может, стакан, а может, и нет, может, вода, а может, туда водку налили». Произошла нацификация, бандеризация Украины государственная, да или нет? Ответа мы не получили, и само то, что мы не получили, важнее, чем если бы получили, потому что мы знаем, что это так. А то, что мы ответа не получили — означает страх, а страх — часть нацистского режима, когда люди начинают бояться говорить правду», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины официально на государственном уровне признала день рождения украинского нациста и русофоба Степана Бандеры официальной торжественной датой. По мнению Кургиняна, это делается для перехода к более активным и агрессивным действиям против России, первой ласточкой чего была провокация в Керченском проливе.

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