В Якутии определили границы благоустройства территории муниципалитетов

Якутск, , 06:26 — REGNUM Депутаты Госсобрания Якутии приняли закон «О порядке определения границ прилегающих территорий в правилах благоустройства территорий муниципальных образований Якутии». Их необходимо было определить после вступления в силу федерального закона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ил Тумэн.

Федеральный законодательный акт, обязывающий регионы устанавливать границы территории для благоустройства, был принят ещё год назад. В Якутии, прежде чем провести чем установить границы, изучили опыт действий по этому вопросу муниципалитетов и других регионов России. Депутатами Госсобрания республики было установлено, что в отношении конкретных видов зданий, строений, сооружений или земельных участков в муниципалитетах республики предусматривались разные параметры границ прилегающих территорий в зависимости от назначения или иных особенностей указанных объектов от 10 до 15 метров.

«По общему правилу границы прилегающих территорий определяются в отношении территорий общего пользования по периметру (по каждой стороне индивидуально) зданий, строений, сооружений или земельных участков, если таковые образованы, исходя из разрешенного использования и фактического назначения объектов, сложившейся застройки территории, рельефа местности и минимального расстояния от объекта до границ прилегающей территории такого объекта», — пояснили в Ил Тумэн.

Законопроект предлагает установить минимальные расстояния от объекта до границ прилегающей территории в зависимости от предназначения объекта. Его принятие позволит обеспечить соблюдение требований правил благоустройства.

Обсуждая законопроект, депутаты интересовались, не потребуются ли в случае его принятия дополнительные финансовые расходы, и не будет ли распространяться его действие на межселенные территории. Народные избранники также спрашивали о том, как будет определяться ответственность за неисполнение обязательств по благоустройству прилегающих территорий.

Депутат Дмитрий Семёнов в своём выступлении назвал законопроект очень нужным и предложил его поддержать:

«В нашей республике достаточно активно реализуется проект «Городская среда», в рамках которого проводится благоустройство дворовых территорий».

Председатель постоянного комитета парламента по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Яков Ефимов попросил коллег принять законопроект не только в первом, но сразу и в окончательном чтении, депутаты его поддержали.