Элла Памфилова настаивает: «В Приморье произошёл вопиющий случай»

Владивосток, , 08:11 — REGNUM Правоохранительные органы Приморья ненадлежащим образом отнеслись к своим обязанностям — так и не смогли выявить тех, кто захватил ТИК Советского района во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморья в сентябре 2018 года. Глава ЦИК Элла Памфилова направила обращение генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой взять ситуацию под личный контроль, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.

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«Результаты повторного голосования на выборах главы Приморья, которое прошло 16 сентября, пришлось отменить в связи с безобразной, вопиющей ситуацией — захватом Советской ТИК», — сказала Элла Памфилова.

По её мнению, вследствие захвата ТИКа, избирательная документация была скомпрометирована, а результаты голосования не подлежали установлению. Несмотря на то, что необходимая информация и документы были немедленно переданы в правоохранительные органы Приморского края, следствие ещё не закончено.

«Мы очень надеялись, что следствие проведёт объективную проверку и выявит организаторов и заказчиков фальсификаций ещё до того, как состоятся повторные выборы губернатора, — акцентировала председатель ЦИК России. — Однако прошло уже три месяца, а результатов проверки нет».

Элла Памфилова заявила, что правоохранительные органы Приморского края ненадлежаще отнеслись к своим обязанностям, в связи с чем она направила обращение генеральному прокурору с просьбой взять расследование под личный контроль.

«ЦИК России не может подменить правоохранительные органы, однако виновные в том, что нам пришлось отменить результаты голосования, должны быть найдены и наказаны. Кроме того, если следствие докажет вину членов избирательных комиссий, к ним должны быть приняты самые жесткие меры. Фальсификаторам не должно быть места в избирательной системе», — сказала Памфилова.

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Как сообщало ИА REGNUM, повторные выборы губернатора Приморья состоялись 16 декабря, а 18 декабря краевая избирательная комиссия признала их состоявшимися и действительными. Победу одержал врио главы Приморья Олег Кожемяко. Выборы прошли без нарушений, в краевую избирательную комиссию поступило всего 18 обращений, большинство из которых были запросами на получение информации.

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19 сентября ЦИК рекомендовал признать выборы губернатора в Приморье недействительными, а Элла Памфиловазаявила, что нарушения при подсчете голосов стали «ударом под дых».

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