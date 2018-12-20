Страны АСЕАН не хотят попасть в жернова торговой войны Китая и США

Сингапур, , 06:03 — REGNUM Быть втянутыми в последствия китайско-американских противоречий страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не хотели бы, заявил Лухут Бинсар Панджаитан, министр-координатор по морским делам Индонезии, пишет The Straits Times.

В своей статье он отметил, что позиция Вашингтона по «сдерживанию» Пекина не близка странам АСЕАН. Он напомнил, что подобная же стратегия использовалась в свое время США против СССР.

Напомним, в АСЕАН входят страны — союзники Китая: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. В ноябре в Сингапуре прошел 33-й саммит АСЕАН, в котором также участвовали Россия, Китай, Индия, Южная Корея, Япония и США.

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