Кургинян: Западу нужна нацистская буржуазия на Украине для войны с Россией

Москва, , 05:36 — REGNUM Россия становится антинацистским оплотом просто по факту того, что Запад вместе с Украиной объявили против нее войну на уничтожение, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"На Украине осуществилась бандеризация и нацификация страны государственной властью… Если ваша буржуазия это сделала, она утвердит это навсегда — первое, она нацистская по своей природе — это второе. Третье, почему же ее так хвалят? …Да потому же, почему приказали немецкой буржуазии другая буржуазия с Запада ставить Гитлера», — заявил политолог.

По словам эксперта, Западу на Украине нужна нацистская буржуазия для создания нацистского государства, которое, в свою очередь, нужно для войны с Россией.

«Мы по разные стороны барьера! Мы являемся объектом войны Запада вместе с нацистской Украиной против нас. Мы становимся антинацистским оплотом просто потому, что вы одновременно занимаетесь русоненавистничеством и нацизмом!», — отметил Кургинян, обращаясь к украинским гостям в студии.

Как отмечал ранее политолог, объявление дня рождения украинского нациста Степана Бандеры памятной и праздничной датой по всей Украине является ничем иным, как мобилизацией и активизацией нацизма на Украине против России, а значит, грядут реальные провокации против нашей страны.

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