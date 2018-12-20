Группа Лимы ломает голову над восстановлением демократии в Венесуэле

Богота, , 05:36 — REGNUM Восстановлением демократии в Венесуэле обеспокоены страны группы Лимы, заявил заместитель колумбийского министра иностранных дел Адриана Мехиа Эрнандес, сообщает сайт внешнеполитического ведомства Колумбии.

Заявление Эрнандес сделал после встречи саммита группы Лимы — Колумбии, Аргентины, Бразилии, Перу, Чили, Панамы, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Парагвая и Коста-Рики. Собрание решило, что нужно восстанавливать «демократию» в Венесуэле путем «созыва свободных выборов и поиска нового правопорядка».

Напомним, отношения Колумбии и Венесуэлы находятся в фазе острого конфликта: президент Боливарианской республики Николас Мадуро подозревает колумбийские власти в сговоре с Вашингтоном с целью физически устранить его.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Мадуро предупредил, что если Колумбия нападет на Венесуэлу, то колумбийский президент Иван Дуке будет за это лично отвечать.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро: За агрессию против Венесуэлы ответит глава Колумбии