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Албанцы назвали двух дипломатов из Ирана угрозой безопасности

Политика

Албанский МИД объявил о высылке из страны двух иранских дипломатов

Тирана, 20 декабря 2018, 05:01 — REGNUM  Два дипломата из Ирана объявлены албанскими властями персонами нон грата, сообщает Albanian Daily News.

Албанский МИД, как сообщается, объявил о высылке из двух иранских дипломатов, поскольку их пребывание в стране якобы опасно для государства.

Отметим, что американцы, комментируя это решение, поддержали своих «подопечных». Так, помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон вступился за власти Албании, которым якобы угрожает «поддерживающий терроризм» Иран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Болтон пообещал активнее давить на Тегеран. Цель — свести до нуля импорт иранской нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: Болтон: США будут активнее давить на Иран

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