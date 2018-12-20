Четверг, 20 Декабря 2018 года
05:21:48 МСК

Канадцу за планируемый в США теракт дали большой срок

Политика

Бахназави признал, что связан с террористами

Канадцу за планируемый в США теракт дали большой срок
В тюрьме

Вашингтон, 20 декабря 2018, 04:48 — REGNUM  Вердикт о тюремном заключении на срок в 40 лет вынес американский суд в отношении канадского гражданина Абдулрахмана Аль Бахназави, сообщили в минюсте Соединенных Штатов.

Уточняется, что Бахназави был арестован по подозрению в подготовке терактов летом 2016 года: один — на Таймс-сквер в Нью-Йорке, другой — в метро. Как полагают спецслужбы, он намеревался привести в действие самодельное взрывное устройство, а также стрелять по людям.

Стоит отметить, что Бахназави признал связь с террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В расследуемом уголовном деле также фигурировали его сообщники с Филиппин и из Пакистана.

Читайте ранее в этом сюжете: США продолжают имитировать войну с терроризмом в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить