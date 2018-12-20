Британия в замешательстве: Назвал ли Корбин Терезу Мэй «тупой женщиной»?

Лондон, , 04:19 — REGNUM В информационном пространстве Великобритании идут жаркие споры, назвал ли в действительности лидер Лейбористской партии Джереми Корбин премьер-министра страны Терезу Мэй «тупой женщиной» или же он произнес фразу «тупые люди», сообщает газета The Washington Post.

Началось все на заседании парламента 19 декабря, когда Мэй заявила, что затея Корбина о вотуме недоверия правительству не впечатляет никого — ни его однопартийцев, ни страну. Парламент залился громким смехом, в этот момент камера зафиксировала движение губ Корбина, в котором некоторые увидели произнесенную фразу «тупая женщина» (stupid woman).

Ряд пользователей сети Интернет предположил, что на самом деле Корбин сказал «тупые люди» (stupid people). К спору подключились глухие пользователи всемирной сети, которые высказывались в подтверждение то одной, то другой версии. Они подкрепляли свою правоту многолетним опытом чтения по губам.

После инцидента Корбина попросили принести публичные извинения.

«Я обращаюсь к тем, кто пытается превратить дебаты по вопросу, грозящему кризисом нашей стране, в обсуждение пантомимы «тупые люди». Я не использовал фразу «тупая женщина» ни в адрес премьер-министра, ни в адрес кого бы то ни было. Я не приемлю сексистских высказывания в любой форме», — заявил он.

Однако члены Консервативной партии эти извинения не приняли.

«Читайте по губам — я ему не верю», — заявил один из консерваторов.