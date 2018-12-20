В Литве и на Украине свои планы на Россию: Радио REGNUM

Москва, 20 декабря 2018, 08:00 — REGNUM
- Китай осудил США за намерения милитаризировать космос;
- В Литве ликвидировали «сеть российских шпионов»;
- Киев вновь направляет боевые корабли через Керченский пролив;
- В России принят закон об отмене национального роуминга;
- Принят закон об обращении с животными.
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