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Песков назвал ситуацию в мировой экономике непредсказуемой

Политика

В Кремле рассказали о протекционизме «некоторых стран»

Москва, 20 декабря 2018, 03:42 — REGNUM  Мировая экономическая ситуация непредсказуема, а ряд стран открыто занимается протекционизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телеканал «Россия 24».

«Непредсказуемая ситуация в мировой экономике», — заявил Песков.

Он отметил, что ряд государств и не пытается отказаться от политики протекционизма — жесткого вытеснения импорта. В результате протекционизм буквально цветет, а это противоречит основам мировой экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что политика протекционизма, взятая на вооружение Вашингтоном, выйдет ему боком. Пострадает в итоге американский бизнес.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: Американский протекционизм в конечном счете навредит США

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Внешняя политика России
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