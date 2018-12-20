Четверг, 20 Декабря 2018 года
03:52:16 МСК

Генпрокуратура Бразилии обвинила президента Темера в коррупции

Политика

Темера подозревают в сговоре с Rodrimar S. A. на некое вознаграждение

Бразилиа, 20 декабря 2018, 03:24 — REGNUM  Обвинения по коррупционной статье предъявлены бразильской прокуратурой президенту этой страны Мишелу Темеру, передает Globo.

Уточняется, что Темера обвиняют в том, что он за вознаграждение вступил в сговор с Rodrimar S. A. — бразильской логистической компанией. Со своей стороны, полагает следствие, он подписал указ, упростивший нормы управления бразильскими портами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Темер находится в фокусе внимания правоохаринтелей не один месяц. Так, 5 сентября полиция потребовала от бразильского верховного суда начать следствие против главы государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция требует начать следствие против президента Бразилии Темера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупционные скандалы в Бразилии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить