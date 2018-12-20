Генпрокуратура Бразилии обвинила президента Темера в коррупции

Бразилиа, , 03:24 — REGNUM Обвинения по коррупционной статье предъявлены бразильской прокуратурой президенту этой страны Мишелу Темеру, передает Globo.

Уточняется, что Темера обвиняют в том, что он за вознаграждение вступил в сговор с Rodrimar S. A. — бразильской логистической компанией. Со своей стороны, полагает следствие, он подписал указ, упростивший нормы управления бразильскими портами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Темер находится в фокусе внимания правоохаринтелей не один месяц. Так, 5 сентября полиция потребовала от бразильского верховного суда начать следствие против главы государства.

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