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Турция не отказывается от С-400 из-за американских систем Patriot

Политика

В Анкаре аргументировали свой выбор

Турция не отказывается от С-400 из-за американских систем Patriot
Goodvint
ЗРК С-400

Анкара, 20 декабря 2018, 02:42 — REGNUM  Приобретение Турцией американских ракетных систем Patriot не ведет к отказу от покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», со ссылкой на официальных лиц Анкары сообщает Bloomberg.

Уточняется, что Анкара, покупая Patriot, намерена приобрести и С-400. Такое решение принято потому, что американские системы можно быстро поставить на вооружение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Пентагон распространил информацию о том, что Вашингтон одобрил продажу Patriot Анкаре на сумму $3,5 млрд.

Читайте подробнее: Госдеп США одобрил продажу Турции систем Patriot на $3,5 млрд

Комментируя эти сведения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эта турецко-американская сделка не отразится на договоренности Анкары с Москвой по С-400.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков прокомментировал покупку Турцией комплексов Patriot

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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