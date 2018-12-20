Турция не отказывается от С-400 из-за американских систем Patriot

Анкара, , 02:42 — REGNUM Приобретение Турцией американских ракетных систем Patriot не ведет к отказу от покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», со ссылкой на официальных лиц Анкары сообщает Bloomberg.

Уточняется, что Анкара, покупая Patriot, намерена приобрести и С-400. Такое решение принято потому, что американские системы можно быстро поставить на вооружение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Пентагон распространил информацию о том, что Вашингтон одобрил продажу Patriot Анкаре на сумму $3,5 млрд.

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Комментируя эти сведения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эта турецко-американская сделка не отразится на договоренности Анкары с Москвой по С-400.

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