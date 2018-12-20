Песков: У Путина нет смартфона

Москва, , 02:23 — REGNUM Смартфона у президента РФ Владимира Путина нет из соображений безопасности и секретности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает телеканал «Россия-24».

По словам Пескова, «полной прозрачности», к которой вынуждает использование мобильного телефона, в контактах главы государства быть не должно: нельзя выставлять их на показ.

«Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия, — сказал Песков. — И у такого президента, как Путин».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что интерес сограждан к президенту с годами увеличивается. Этот вопрос обсуждался в связи с предстоящей 20 декабря пресс-конференцией главы государства, на которую в этом году аккретитовано рекордное число представителей СМИ.

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