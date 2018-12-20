Пашинян об убийстве в Гюмри: «Не нужно политизировать этот вопрос»

Ереван, , 01:10 — REGNUM Между убийством членов семьи Аветисян Валерием Пермяковым и недавним убийством 57-летней женщины, в котором подозревается военнослужащий российской военной базы в Гюмри есть ряд важных различий, сказал журналистам и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Прежде всего, я хочу зафиксировать главное различие этого дела с делом Пермякова. Тогда нам нужно было удостовериться, что по делу Пермякова ведется или будет вестись всеобъемлющее следствие, и до сих пор родные погибшей семьи сомневаются в том, что проведено всеобъемлющее расследование дела. И в данном контексте место содержания этого военнослужащего (Валерия Пермякова — ИА REGNUM ) приобретало важность и актуальность. Сейчас у нас нет такой проблемы», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос журналиста, почему подозреваемый в убийстве женщины в Гюмри военнослужащий содержится на территории российской военной базы.

«В чем наша задача? Наша задача в том, чтобы дело было полностью раскрыто, а не конкретное место содержания военнослужащего», — цитирует Пашиняна aysor.am.

На замечание о том, что это уже не первый случай, когда граждане Армении страдают в результате действий военнослужащих российской военной базы, часто происходят инциденты, когда военнослужащие выходят с территории базы и, например, провоцируют драки в ресторанах, Никол Пашинян ответил: «Я говорю следующее. Инциденты происходят в многочисленных ресторанах Армении. В этих инцидентах участвуют граждане Армении, граждане России, других государств. Не нужно политизировать этот вопрос», — заявил и.о. премьер-министра.

В свою очередь Генпрокуратура Армении выступила с разъяснениями по вопросу о том, почему обвиняемый в убийстве жительницы Гюмри Джульетты Гукасян военнослужащий 102-й российской военной базы А. Р. содержится на территории военной базы.

«11 декабря А.Р., проходивший в тот момент службу на территории 102-й российской военной базы, был задержан следователем Следственного комитета РА и представителем правомочного органа РФ в порядке, установленном статьей 8 Соглашения между РФ и Арменией по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Республики Армения.

Данная статья устанавливает: «При необходимости выполнения на территории российской военной базы процессуальных, оперативно-розыскных, следственных или иных действий по делам, подпадающим под юрисдикцию Республики Армения, указанные действия выполняются компетентными органами Республики Армения совместно с компетентными органами Российской Федерации, либо компетентными органами Российской Федерации по письменному запросу компетентных органов Республики Армения, если их проведение не противоречит законодательству Российской Федерации».

После задержания с целью содержания лица под стражей А.Р. не мог быть доставлен с территории российской военной базы в соответствующее учреждение Республики Армения, поскольку это противоречит законодательству РФ», — говорится в сообщении.

«Решение суда РА об аресте обвиняемого исполняется на территории 102-й российской военной базы. Следователем СК РА выполняются все необходимые следственные действия с участием обвиняемого», — также сообщается в разъяснении.

Отмечается, что следствие по уголовному делу передано в компетенцию правоохранительных органов Армении, уголовное производство осуществляется в соответствии с порядком, установленным Уголовно-процессуальным кодексом РА, и на основании ст. 4 соглашения. Эта статья, в частности, устанавливает: «По делам о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных на территории Республики Армения лицами, входящими в состав российской военной базы, и членами семей этих лиц, применяется законодательство Республики Армения, действуют ее компетентные органы».

«В рамках следствия предприняты и предпринимаются все необходимые шаги для проведения полного, объективного, всестороннего расследования для полноценного выяснения всех обстоятельств инцидента, придания правовой оценки деяниям виновных и обеспечения неотвратимости ответственности», — также сообщает Генпрокуратура.

57-летняя Джульетта Гукасян подверглась жестокому избиению рано утром 2 декабря и скончалась в больнице. Примерно через неделю после инцидента Генпрокуратура Армении заявила, что в связи с убийством задержан военнослужащий российской военной базы, не сообщив других подробностей.

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