Ереван не согласен со словами Карасина о внешнем шантаже со стороны США

Ереван, , 00:21 — REGNUM Армения ведет независимую политику, и это должно быть заметно. Об этом заявил журналистам и. о. премьер-министра Никол Пашинян, комментируя слова замглавы МИД России Григория Карасина.

Карасин в интервью РИА Новости выразил надежду на то, что «нынешнее руководство Армении, получившее на парламентских выборах необходимый мандат, найдет в себе мужество противостоять неприкрытому внешнему шантажу и давлению и будет отстаивать суверенное право самостоятельно принимать решения, сообразуясь с национальными интересами».

«У меня возник вопрос, я обязательно использую повод, чтобы получить у российских коллег сведения, на чем основана их информация. Ранее я говорил и публично, и в ходе рабочих встреч, что Армения ведет независимую политику», — сказал Пашинян, говоря о словах Карасина.

Примерно также на слова замминистра иностранных дел России отреагировали в МИД Армении.

Армения не строит двусторонние отношения с одними странами в ущерб отношениям с другими, заявила РИА Новости пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

«Хотели бы напомнить, что мы не раз отмечали, что Армения последовательно строит свои отношения с другими странами на основе принципа суверенного равенства. Мы не выстраиваем связи с одной страной в ущерб отношениям с другой. Эта позиция и в дальнейшем будет лежать в основе нашей внешней политики», — сказала Нагдалян.

В октябре Ереван посетил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

По словам Карасина, в ходе этого визита Болтон сделал оскорбительное заявление об историческом опыте армянского народа, назвав его «историческими клише», когда говорил об армяно-российской дружбе, а также «велел Армении покупать американское оружие и как можно скорее присоединиться к антииранским санкциям».

Он отметил, что «если такова публичная сторона американо-армянских отношений, то можно лишь представить, какое «выкручивание рук» происходит за кулисами».

Читайте ранее в этом сюжете: Москва обвинила Болтона во вмешательстве во внутренние дела Армении