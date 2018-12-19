Узбекистан ратифицировал договор о стратпартнерстве с Таджикистаном

Ташкент, , 23:47 — REGNUM Узбекистан ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Таджикистаном, соотвествующую подпись под дркументом поставил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает МИД Узбекистана.

Данный договор подписан 17 августа этого года в ходе официального визита президента Эмомали Рахмона в Ташкент.

Тогда, в ходе переговоров лидеры двух стран подписали 27 документов о сотрудничестве в сфере промышленности, стандартизации и сертификации, пересечения границы, образования, геодезии и других сферах.

Ранее, данный договор был 30 ноября 2018 года принят

Законодательной (нижней) палатой Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана и 13 декабря 2018 года одобрен Сенатом (верхней палатой).