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Узбекистан ратифицировал договор о стратпартнерстве с Таджикистаном

Политика

Договор подписан 17 августа 2018 года в ходе официального визита президента Эмомали Рахмона в Ташкент

Ташкент, 19 декабря 2018, 23:47 — REGNUM  Узбекистан ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Таджикистаном, соотвествующую подпись под дркументом поставил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает МИД Узбекистана.

Данный договор подписан 17 августа этого года в ходе официального визита президента Эмомали Рахмона в Ташкент.

Тогда, в ходе переговоров лидеры двух стран подписали 27 документов о сотрудничестве в сфере промышленности, стандартизации и сертификации, пересечения границы, образования, геодезии и других сферах.

Ранее, данный договор был 30 ноября 2018 года принят

Законодательной (нижней) палатой Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана и 13 декабря 2018 года одобрен Сенатом (верхней палатой).

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Внешняя политика Узбекистана
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