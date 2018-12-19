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СМИ: США выводят войска из Сирии, чтобы ударить по Ирану

Политика

«Не пошел ли Трамп на это, чтобы нанести военный удар по Ирану, сбежав таким образом от внутренних проблем и погрузив ближневосточный регион в новое противостояние?»

Доха, 19 декабря 2018, 23:40 — REGNUM  Войска США выводятся из Сирии для того чтобы нанести более сосредоточенный военный удар по Ирану, сообщает 19 декабря катарская газета «Аль-Араб».

По мнению одного из авторов газеты, политического обозревателя Джабера аль-Хурми, решение Трампа о выводе войск США из Сирии нельзя оценивать как шаг к умиротворению региона.

Вполне возможно, считает Джабер аль-Хурми, что это решение принято с целью сосредоточить военные усилия против Ирана, создав этим ударом новое кровавое противостояние на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск США из Сирии, так как победа над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже одержана. Госдеп и Пентагон сообщили, что вывод войск является переходом операции «в новую фазу», оставив без разъяснений этот загадочный термин.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Сирийских курдов не известили о выводе войск США из Сирии

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Участие США в войне в Сирии
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