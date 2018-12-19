Украина пожаловалась на «недостаточно нейтральную» Белоруссию

Киев, , 23:56 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) должна проводить встречи не в Минске, а в Астане, заявила первый вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, сообщает 19 декабря «112 Украина».

По ее словам, Белоруссия «недостаточно нейтральна» для Украины, так как Минск регулярно голосует за Россию на Генассамблею ООН. А поскольку Казахстан воздержался в последнем голосовании за украинскую резолюцию по российскому Крыму, то Астана может претендовать на «настоящую нейтральную» площадку, считает Геращенко.

Напомним, заседания ТКГ в Минске приносят мало результата из-за крайне деструктивного поведения украинской стороны, что никак не связано с местом проведения встреч. Так, представители Киева уходят с рассмотрения важнейших вопросов и не желают вести переговоры с ДНР и ЛНР, что ставит под угрозу жизни мирных жителей в Донбассе.