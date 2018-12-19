Четверг, 20 Декабря 2018 года
00:30:01 МСК

Украина пожаловалась на «недостаточно нейтральную» Белоруссию

Политика

И предложила перенести встречи Трехсторонней контактной группы в Казахстан

Киев, 19 декабря 2018, 23:56 — REGNUM  Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) должна проводить встречи не в Минске, а в Астане, заявила первый вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, сообщает 19 декабря «112 Украина».

По ее словам, Белоруссия «недостаточно нейтральна» для Украины, так как Минск регулярно голосует за Россию на Генассамблею ООН. А поскольку Казахстан воздержался в последнем голосовании за украинскую резолюцию по российскому Крыму, то Астана может претендовать на «настоящую нейтральную» площадку, считает Геращенко.

Напомним, заседания ТКГ в Минске приносят мало результата из-за крайне деструктивного поведения украинской стороны, что никак не связано с местом проведения встреч. Так, представители Киева уходят с рассмотрения важнейших вопросов и не желают вести переговоры с ДНР и ЛНР, что ставит под угрозу жизни мирных жителей в Донбассе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Минские соглашения и их выполнение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить