Украина. Новая религиозная и этническая инквизиция

Марьян Сидорив, , 23:25 — REGNUM

Пока гражданскому обществу Украины скармливают тему церковного «Томоса», готовя людей к жесткому конфессиональному противостоянию, украинская власть разрабатывает для этого общества новую, простите за тавтологию, «новацию».

13 декабря министр культуры Евгений Нищук анонсировал создание нового государственного регулирующего органа. Цель, как обычно, самая благая: «Чтобы у нас пресекались какие-либо вещи какой-то нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу. Мы политконфессионная страна, мы мультикультурная страна и с большим культурным разнообразием, и необходимо принимать во внимание все эти моменты». Для этого, провозгласил министр, «мы создаем в следующем году, в связи с предоставлением Томоса, еще один центральный орган, который будет называться Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести». Этот орган будет координироваться министерством культуры, а проект по его созданию, по словам Нищука, в ближайшее время будет передан на рассмотрение правительственного комитета.

Прежде всего, пару слов о самом Евгении Нищуке. Это тот самый «конферансье Майдана», который в 2016 году заявил, что «ситуация, сложившаяся на Востоке и Юге — пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там генетики, это сознательно завезенные (регионы — М.С.)».

Господа, когда речь заходит о государственном, хм…, «внимании» к исторической генетике, то следующим шагом этого государства всегда будет расовая (этническая, генетическая — как кому угодно) селекция. Эталонный тому недавний пример — нацистская Германия, где концепция «расовой гигиены» (разделение людей на представителей высшей расы и низших элементов и необходимость соответствующего отбора) стала основой государственной этнополитики. С сопутствующим уничтожением «низших элементов».

Принципы «расовой гигиены» в сознание массы германских обывателей успешно несла Имперская палата культуры, во главе с доктором Иозефом Геббельсом. Не повешенный в Нюрнберге в 1946 году только потому, что успел покончить с собой 1 мая 1945 года. Имперская палата в Третьем рейхе замещала собой министерство культуры. Но это история…

Теперь о современности. В 1986 году Рональд Рейган (помните такого парня? Он обеспечил благоденствие США, пусть и на костях экономик остального мира) сказал: «Наиболее страшные слова в английском языке: «Я из правительства, и я здесь, чтобы помочь». Полагаю, что то же самое и в других языках. И вот сейчас в Украине к нам «приходит» правительство с предложением «помощи» в вопросах свободы совести и этнических взаимоотношений. Как и Рейгану, нам должно быть страшно.

Прежде всего, для борьбы с «проявлениями нетерпимости или нетолерантности» всегда и во все века существовали правоохранительные органы. И во-вторых, любой государственный орган ВСЕГДА создается не для «помощи», а для контроля и регулирования. И в дальнейшем — наказания. Такова сама природа власти.

Нищук и его шефы загорелись желанием контролировать и регулировать этнические взаимоотношения. Но за пять лет, имея за спиной всю мощь совсем немалочисленных силовых ведомств, они не сподобились эффективно противостоять антирусским, антивенгерским, антицыганским и анти-каким там еще выступлениям.

И не сподобятся. Потому что, по убеждению киевских властей, «они воюют». И не важно, что «воюют» с основным экспортным, импортным и даже инвестиционным контрагентом своей страны. Важно, что во время «войны» для власти критически необходимо создание «образа» врага, а оптимальным «врагом» везде и всегда был «инородец». Даже если «инородец» уже веками живет на этой земле.

Поэтому трудно отделаться от мысли, что создание «Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести» сведется к формированию контрольно-регламентирующей властной вертикали управление национальными меньшинствами. Это в лучшем случае. А может — и в орган реагирования власти на заявления «озабоченных граждан» на бытовые инциденты, которые эти граждане посчитают «антиукраинскими», а Нищук, очевидно, «не генетическими». Иными словами, с учетом опыта прошлого, в будущем Госслужбы отчетливо просматриваются преимущественно карательные функции.

Есть еще один вопрос: уже не о том, С ЧЕМ приходят, а о том, КТО приходит. Приходит, фактически, кабинет министров. В последнем социологическом исследовании Киевского международного института социологии (КМИС) специально рассматривался вопрос о доверии государственным институциям. Кабмин в этом рейтинге занял почетное третье место, но «снизу», с балансом «доверия — недоверия» в минус 75,7%. Хуже результат только у судебной системы (где чаще всего и заканчиваются любые карательные функции) — минус 77,8% и у Верховной рады (которая и будет легитимировать новое ведомство) — минус 84,4%. В целом же абсолютным гражданской мысли в Украине оказался постулат о том, что в социально-экономических невзгодах Украины виноваты «некомпетентные и/или коррумпированные государственные деятели, пребывающие у власти» — 78,6% по Украине в целом.

И последнее. Результативное создание новых органов государственной власти возможно только в условиях хотя бы какого-то удовлетворения основной массы населения результатами предшествующей работы этой власти. В области свобод и прав человека — в первую очередь. А с удовлетворением в Украине беда.

Недавно Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива выпустил отчет об исследовании ситуации с правами человека. Вывод «в цифрах»: «Оценка населением ситуации с правами человека, которые произошли со времен Евромайдана, остается достаточно пессимистичной. Только 4% считают, что ситуация в этой сфере улучшилась, еще 17% считают, что что-то улучшилось, но одновременно что-то ухудшилось. Одновременно 34% заявили, что ситуация однозначно стала хуже, а еще 29% считают, что никаких изменений не произошло». Остальные не определились.

Так вот, когда 75% от «определившихся» находятся в разной степени жестком «отказе», а довольны только 4,7% — в таких условиях создавать новый государственный орган, от которого за версту разит контролем, регламентацией и карами — это означает сознательно провоцировать народную массу на неприятие власти и ее акций.

Особенно, если озвучивает создание не самый умный человек. Потому что Нищук «прокололся». С экрана телевизора он заявил, что Госслужба создается «в связи с предоставлением Томоса…». То есть министр, государственный служащий страны, в которой теоретически (во всяком случае — по конституции) церковь отделена от государства, ничтоже сумняшеся изрекает, что толерантность и терпимость в стране находится в прямой связи с неким документом, который подписывает не самый крупный государственный чиновник в Стамбуле.

Киев